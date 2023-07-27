Esenyurt'ta kamyon kazası! 1 ölü 1 yaralı Sebze yüklü bir kamyon bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken yanındaki kişi ise yaralandı.

İHA

Esenyurt TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde kaza meydana geldi.

Muharrem Kuru'nun idaresindeki 34 YJ 9816 plakalı sebze yüklü kamyon henüz bilinmeyen nedenle bariyerleri aştı ve yolun karşı şeridine geçerek devrildi.

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar hem yardıma koşarken hem de polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kamyonun içinde sıkışarak can verdi

Kazada kamyon içerisinde sıkışan Muharrem Kuru itfaiye ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Yan koltuğunda bulunan Hayrettin Can ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerini tedbir olarak geçici süreliğine trafiğe kapattı.

Otomobil, kamyon parçalarına çarptı

Kazanın yaşandığı yere kontrolsüz şekilde giriş yapan bir otomobil ise kamyonun parçalarına çarparak maddi hasarlı bir kaza yaşadı.

İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerde can veren kamyon şoförünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Muharrem Kuru'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşanan kazayla ilgili polis incelemelerini sürdürüyor.