Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı

Koronavirüse denetimleri kapsamında yapılan baskında, kumarhanede yakalanan 46 kişiye ceza yağdı. Şahıslardan birinin, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Esenyurt'ta polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetlemelerine devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990’ıncı Sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese baskın düzenlendi.

PARA CEZASI VERİLDİ

İçeride 46 kişiyi kumar oynarken yakalandı, yapılan aramalarda 1 adet tabana ele geçirildi.

Tedbirlere uymadan kumar oynamak için toplanan şahıslara, 159 bin lira para cezası kesildi.

GBT YAPILDI

Yakalanan şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Yapılan taramada eşi pozitif olan Ali S. isimli bir şahsın karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı.

“YASAĞIM DOLDU, SİSTEMDE GÖRÜNMÜYOR”

Ali S., kendini şu ifadeler ile savundu:

“Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu.”

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, Ali S., hastaneye götürüldü.