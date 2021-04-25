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    Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı

    Koronavirüse denetimleri kapsamında yapılan baskında, kumarhanede yakalanan 46 kişiye ceza yağdı. Şahıslardan birinin, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 25.04.2021 - 11:29
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    Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı

    Esenyurt'ta polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetlemelerine devam ediyor.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990’ıncı Sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Söz konusu adrese baskın düzenlendi.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    İçeride 46 kişiyi kumar oynarken yakalandı, yapılan aramalarda 1 adet tabana ele geçirildi.

    Tedbirlere uymadan kumar oynamak için toplanan şahıslara, 159 bin lira para cezası kesildi.

    Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı #1

    GBT YAPILDI

    Yakalanan şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

    Yapılan taramada eşi pozitif olan Ali S. isimli bir şahsın karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı.

    Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı #2

    “YASAĞIM DOLDU, SİSTEMDE GÖRÜNMÜYOR”

    Ali S., kendini şu ifadeler ile savundu:

    “Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu.”

    Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, Ali S., hastaneye götürüldü.

    Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı #3

    Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı #4

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