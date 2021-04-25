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- Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı
Esenyurt’ta karantinada olması gerekirken kumarda yakalandı
- DHA
- 25.04.2021 - 11:29
Esenyurt'ta polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetlemelerine devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990’ıncı Sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese baskın düzenlendi.
PARA CEZASI VERİLDİ
İçeride 46 kişiyi kumar oynarken yakalandı, yapılan aramalarda 1 adet tabana ele geçirildi.
Tedbirlere uymadan kumar oynamak için toplanan şahıslara, 159 bin lira para cezası kesildi.
GBT YAPILDI
Yakalanan şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Yapılan taramada eşi pozitif olan Ali S. isimli bir şahsın karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı.
“YASAĞIM DOLDU, SİSTEMDE GÖRÜNMÜYOR”
Ali S., kendini şu ifadeler ile savundu:
“Bugün yasağım doldu. Hayır, sistemde görünmüyor. Eşim pozitif çıktı diye ben de hastaneye gittim. Test yaptırdım ama eşimin de bugün doldu.”
Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, Ali S., hastaneye götürüldü.