İki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, taraflar birbirilerine sopalarla saldırdı. Daha sonra kardeşlerden biri, yanındaki silahla etrafa rastgele ateş açtı.

İstanbul’da Esenyurt Meydanı'nda, geçtiğimiz gün iddiaya göre, ağabey ile kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın sonunda kardeşler, sopalar ile birbirlerine saldırdı. İlerleyen dakikalarda ise büyüyen kavgada kardeşlerden biri, yanında getirdiği silahını çekerek etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü o dakikalarda çevredeki vatandaşlar, çığlıklar atarak kaçıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, silahlı şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta kardeşi ile tartıştı, etrafa ateş açtı ViDEO

“SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR”

Yaşanan o anları gören çevredeki bir vatandaş ise, “Dün akşam saatlerinde önce bir tartışma sesi geldi. Dışarı çıktık ve kavga vardı. Duyduğumuza göre kavga edenler kardeşmiş. İlk olarak sopalarla birbirlerine saldırdılar ve kardeşlerden biri yerde yatıyordu. Diğer kardeş ise elindeki silah ile havaya ateş etti. Polis ekipleri silahlı adama müdahale ederek gözaltına aldı. Bir süre sonra ise sağlık ekipleri gelerek yerde yatan adamı hastaneye götürdü. Olayda silahla yaralanma olmadı diye biliyorum sadece yerde yatanı sopa ile dövmüş sanırım.” dedi.