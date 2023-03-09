Esenyurt'ta kardeşin uyuşturucu parası vermeyen ağabeyine silahla saldırdığı anlar Uyuşturucu almak için istediği parayı vermeyen ağabeyini takip ederek akaryakıt istasyonunda silahla saldıran zanlı, gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da yaşayan E.U. adlı kişi, ağabeyi M.U.’dan uyuşturucu parası istedi.

Ret cevabı alan E.U., dün saat 12.35 sıralarında Esenyurt’taki ilçesi D-100 Karayolu Turgut Özal Mahallesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna giden ağabeyini takibe başladı.

Ağabeyine silahla saldırdı

Ağabeyi M.U., istasyondaki marketin önünde duruca da E.U., otomobilin arka kıpısını açıp silahla saldırdı.

Saldırgan geldiği araca binerek hızla uzaklaştı.

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çok geçmeden yakalandı

Öte yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.U., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede E.U.'yu, geldiği araç ve kullandığı silah ile Beylikdüzü'nde yakalayarak gözaltına aldı.

İkisinin de suç kaydı çıktı

E.U.'nun daha önceden “uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak” suçlarından kaydı bulunurken, ağabeyi E.U.'nun ise "hırsızlık" gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.