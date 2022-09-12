10 bin lirayı geri almak isteyen ambulans şoförü, kız kardeşinin eşi tarafından saldırıya uğradı.

İstanbul Esenyurt'ta borç para meselesi, kavgaya neden oldu.

Ambulans şoförü Birol Güneş, 3 ay önce kız kardeşine borç olarak verdiği yaklaşık 10 bin lirayı geri almak istedi.

Borç para kavga çıkardı

İkili arasında başlayan tartışmaya, aile üyeleri de dahil oldu. Eve gelen kız kardeşin eşi ve kardeşleri, Güneş’i ve babasını öldüresiye dövdü.

Dışarı çıkarak sokaktaki bir pastaneye giren Güneş, polisi arayarak yardım istedi. Güneş, burada da darp edilmekten kurtulamazken, demir çubuk ve tekmelerle saldırıya uğradı.

Saldırı anları kamerada

Polis ekipleri, olayın yaşandığı noktaya gelirken, Güneş hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta kardeşine verdiği borç parayı geri isteyince dövüldü ViDEO

"Eşime şikayet edeceğim, seni dövecek"

Konuyla ilgili ambulans şoförü Güneş, “Kız kardeşimle aramızda para alıp verme mevzusu vardı. Yaklaşık 3 ay öncesinde ona 10 bin liraya yakın para vermiştim.

Ben bu parayı geri istediğim zaman aramızda ufak bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni eşime şikayet edeceğim. Gelip seni dövecek.’" dedi.

"Beni ve babamı darbettiler"

İHA'nın haberine göre, Güneş, konuşmasının devamında, "Babamı almaya gidip eve geri geldim. Eve girer girmez beni ve babamı darbettiler.

Daha sonra sokaktaki pastaneye gittim. Orada tekrardan beni öldüresiye dövdüler. Kardeşinin de evinde ruhsatlı silahı vardı, yanında getirmiş.

"Yüzüme tekme attılar, sopa ile dövdüler"



Pastaneden de tam dışarı çıktığım esnada üzerime koşuyorlardı. Ben de polislerin gelmesini bekledim.

Polis ekipleri gelene kadar, ağabey-kardeş yüzüme tekme attılar, sopa ile dövdüler. Şu anda ben darp raporu aldım. Bu şekilde işe de gidemem." ifadelerini kullandı.