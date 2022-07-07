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    Esenyurt’ta kardeşinin evini bastı, yengesini keserle darbetti

    Kardeşi ile tartıştıktan sonra evini basan şahıs, elindeki keserle yengesini yeğenlerinin önünde dakikalarca darbetti. Olay anları, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 07.07.2022 - 14:36
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    Esenyurt’ta kardeşinin evini bastı, yengesini keserle darbetti

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’nde, iddialara göre abi-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Sinirlenen abi kardeşinin evini bastı. Kardeşini evde bulamayan şahıs, sinirini yengesinden çıkardı.

    Çocukların önünde dakikalarca darbetti

    Yeğenlerinin gözü önünde yengesine saldıran şahıs, elindeki keser ile kadını dakikalarca darbbeti. Çocukların ağlama seslerine aldırış etmeyen şahıs, kaçmaya çalışan kadını evin içinde de feci şekilde dövdü.

    Esenyurt’ta kardeşinin evini bastı, yengesini keserle darbetti VİDEO

    Olay anları kamerada

    Yaşanan saldırı anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken, aile polise giderek şikayetçi oldu.

    Esenyurt’ta kardeşinin evini bastı, yengesini keserle darbetti #1


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