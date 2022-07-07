Kardeşi ile tartıştıktan sonra evini basan şahıs, elindeki keserle yengesini yeğenlerinin önünde dakikalarca darbetti. Olay anları, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’nde, iddialara göre abi-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sinirlenen abi kardeşinin evini bastı. Kardeşini evde bulamayan şahıs, sinirini yengesinden çıkardı.

Çocukların önünde dakikalarca darbetti

Yeğenlerinin gözü önünde yengesine saldıran şahıs, elindeki keser ile kadını dakikalarca darbbeti. Çocukların ağlama seslerine aldırış etmeyen şahıs, kaçmaya çalışan kadını evin içinde de feci şekilde dövdü.

Esenyurt’ta kardeşinin evini bastı, yengesini keserle darbetti VİDEO



Olay anları kamerada

Yaşanan saldırı anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken, aile polise giderek şikayetçi oldu.