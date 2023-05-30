Esenyurt'ta kardeşlerini evlendirmek istediler, başlık parası kavgasında kan aktı Kardeşlerini evlendirmek istedikleri kızın ailesi başlık parası isteyince, parayı aralarında toplamaya çalışırken anlaşmazlık yaşayan kardeşler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00 sıralarında Selami Şirip, taksici kardeşi Hasan Şirip'le birlikte en küçük kardeşlerini evlendirmek istedi.

Bunun için memleketleri Ağrı'dan bir aile ile görüşerek kızlarını istedi.

Kızın ailesinin Selami Şirip'ten başlık parası istemesi üzerine, kardeşi Hasan Şirip'i telefonla arayarak kızın ailesinin başlık parası istediğini ve para toplamaları gerektiğini söyledi.

İki kardeş arasında başlık parası kavgası

Hasan Şirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Şirip, "Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz?' diyerek kardeşiyle tartıştı.

Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya döndü

Tartışma sırasında Selami Şirip, kardeşine telefondan konum atarak konuşmaya çağırdı. Hasan Şirip, ağabeyinin attığı konuma gitti.

Burada taraflar arasında yeniden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Selami Şirip, kardeşine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Hasan Şirip ise yanında getirdiği tabancayla ağabeyine 10 el ateş etti.

Ağır yaralanan kardeş hayatını kaybetti

Kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Selami Şirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen Hasan Şirip ise, polis ekipleri tarafından koşarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar kaydedildi

Öte yandan cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.