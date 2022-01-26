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    Esenyurt'ta karla kaplı yollar zor anlar yaşattı

    Kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düşerken, bazı vatandaşların ise saatlerce uğraşıp yaptığı kardan adamlar yıkıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:39
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    Esenyurt'ta karla kaplı yollar zor anlar yaşattı

    İstanbul’da birkaç gündür devam eden kar yağışı, esarete dönüştü.

    Megakent beyaz örtü ile kaplanırken, yağışın en yoğun olarak hissedildiği ilçelerden biri de Esenyurt oldu.

    ZOR ANLAR

    Yağış kimisi için çileye dönüştü, kimisi için de eğlenceye…

    Kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşayanlar, kameraya takıldı.

    KARDAN ADAMA SALDIRDILAR

    Bir de saatlerce emek verilip yapılan kardan adamlara saldıranlar oldu.

    Esenyurt'ta karla kaplı yollar zor anlar yaşattı ViDEO

    Esenyurt ta karla kaplı yollar zor anlar yaşattı #1

    Esenyurt ta karla kaplı yollar zor anlar yaşattı #2


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