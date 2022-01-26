Kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düşerken, bazı vatandaşların ise saatlerce uğraşıp yaptığı kardan adamlar yıkıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’da birkaç gündür devam eden kar yağışı, esarete dönüştü.

Megakent beyaz örtü ile kaplanırken, yağışın en yoğun olarak hissedildiği ilçelerden biri de Esenyurt oldu.

ZOR ANLAR

Yağış kimisi için çileye dönüştü, kimisi için de eğlenceye…

Kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşayanlar, kameraya takıldı.

KARDAN ADAMA SALDIRDILAR

Bir de saatlerce emek verilip yapılan kardan adamlara saldıranlar oldu.

Esenyurt'ta karla kaplı yollar zor anlar yaşattı ViDEO