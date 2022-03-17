Esenyurt’ta karşı ödemeli kargo kavgası

Bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin “karşı ödemeli” olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada müşteri ağır yaralandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi’nde ikamet eden Kazım Ünal, dün 15.30 sıralarında evine gelen kargocuya, ürünün karşı ödemeli olduğunu söyledi ve herhangi bir ücret veremeyeceğini dile getirdi.

İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı.

ÖLDÜRESİYE DAYAK KAMERADA

Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş, çevredeki bir markete sığındı.

Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Market içerisindeki kavga ise kameralara yansıdı.

3 SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı.

DURUMU AĞIR

İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.