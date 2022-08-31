Evliliğini 4 yıl önce sonlandırdığı eşinin kasap dükkanına giderek, çocuklarını görmek isteyen kadın satırla tehdit edildi.

İstanbul Esenyurt'un Yenikent Mahallesi'nde bulunan kasapta satırlı dehşet yaşandı.

Olayda, 4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına geldi.

Ayda iki kez görüş hakkı olan kadın, eski eşine çocuklarını görmek istediğini söyledi. Annenin isteği, ikili arasında kavgayı başlatan unsur oldu.

Eline aldığı satırla eski eşini tehdit etti

Tartışma sonucunda, elindeki satırla Y.T.'nin üzerine yürüyen eski eş, tehdit ve küfürler savurmaya başlarken, kadının yanında bulunan arkadaşını da tehdit etti.

Anne, çocuklarını göremedi

Elinde satırla üzerine yürüdüğü 2 kadını dükkandan çıkaran kasap, tehdit ve küfürlerine devam etti. Çocuklarını göremeyen Y.T. dükkandan ayrıldı.

Esenyurt'ta kasap kocadan eski eşe satırlı tehdit VİDEO









