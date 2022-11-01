Esenyurt'ta kayınvalide ve damat tartışması 25 günlük evliliği bitirdi

Eşinin annesi tarafından hakaret dolu mesajlara maruz kalan damat, duruma öfkelenerek evi terk etti. Bunun üzerine genç kadın, evindeki tüm eşyalara zarar vererek kocasını maddi zarar uğrattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Ömer Tik ie A.T. çifti, 11 Eylül'de dünyaevine girdi.

Balayına giden çiçeği burnunda çift, döndüklerinde kriz yaşamaya başladı.

İddiaya göre, genç çiftin evliliğine, genç kadının annesi sık sık müdahale etmeye başladı.

Bu süreçte kayınvalidesinden kendisine gelen mesajlardan rahatsız olan Ömer Tik, eşi ile sorun yaşayarak evi terk etti.

"Koltukları parçaladım"

Kocasının ablasında kalmasına öfkelenen 25 günlük gelin A.T. de koltuklara bıçakla zarar vererek eşyaları dağıtıp evinden ayrıldı.

Bunun üzerine eşinden "Koltukları parçaladım." şeklinde mesaj alan Tik, boşanma davası açtı.

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"Hayatımın şokunu yaşadım"

Ömer Tik, "3 yıllık bir tanışmışlığımız vardı. Sözlendik, bir ay sonra o söz atıldı. Bir, bir buçuk sene ayrı kaldık, sonrasında ise barıştık. O dönemde de annesinin müdahalesi söz konusuydu. Bana bir daha yaşanmayacağını söyledi, ben de inandım, böylece barıştık ve evlenme kararı aldık. Evlilik sürecimiz başladı, balayından döndükten sonra annesinin bize ve evimize sürekli müdahalesi başladı. Bir akşam işten eve gittiğimde eşimin telefonunda, kayınvalidemden bana ve aileme hakaret içeren mesajlar gördüm. Eşime dönüp sorduğumda başka bir odaya geçerek ağlamaya başladı ve annesini aradı. 'Ben gitmek istiyorum.', 'Gelin beni alın.' diye konuştu. Ben duruma sinirlendim ve moralim, psikolojim bozuldu evden çıktım. Önce dükkanıma geldim sonra ablama gittim ve ablamda kaldım. Sabah telefonumu açtığımda 'Koltukları parçaladım gel' mesajı aldım, hayatımın şokunu yaşadım. Evin kapısını açtığımda koltukların paramparça olduğunu, yatağın, evin, eşyaların darmadağın olduğunu gördüm." dedi.

"Sevgi bizi bazen kör ediyor"

Maddi zarara uğradığını belirten Ömer Tik, "Boşanmak istiyorum, bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyorum. Yeni çiftlere de tavsiye de bulunmak istiyorum. Ailemi ben ikna etmiştim. Gerçekten tamam sevgi ama ailenin sözünü de dinlemek gerekiyormuş. Sevgi bizi bazen kör ediyor, bazen susturuyor, ailenin sözünün de dinlenmesi gerekiyor. Boşanmak istiyorum, süreçten kurtulmak istiyorum, şikayetçiyim, davacıyım, sıkıntıdan saçlarım dökülmeye başladı.

Takılan altınlar, kolyeler en az 150 bin lira eder, koltuk takımının hala taksitlerini ödüyorum, 30 bin liraya almıştık. Evde ise kiracıydık, ben boşanma davası açıp şikayetçi olunca evi de kapattım. Eve de gitmek istemedim. Kira ödemek istemedim, sonuçta evim yuvam yıkıldı, eşim terk etti gitti. Eşyaları depoya kaldırdım, bir an önce kurtulmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmak istemedi

Einin iddiaları üzerine DHA muhabirinin telefonla ulaştığı A.T. ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.















