Esenyurt’ta kaza sonrası çıkan kavgada kadına sopa ile vurdu Şerit değiştirme sırasında maddi hasarlı kazanın yaşandığı olayda kavga çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsünün yanlışlıkla sopayla vurduğu yanındaki kadın baygınlık geçirdi.

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İHA

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki beton mikseri yanında giden kör noktadaki aracı fark etmeyerek şerit değiştirmeye çalıştı.

Bunun üzerine maddi hasarlı kaza meydana gelirken araç içindekiler ile mikser sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Elindeki sopayla kadına vurdu

Tartışma kısa sürede büyürken iki taraf ellerine sopa aldı. Sürücü, şahıslara onları şerit değişirken görmediğini söylese de tartışma giderek şiddetlendi.

Şahıslardan biri elindeki sopayı sürücüye savurmaya çalışırken yanlışlıkla yanındaki kadına vurdu.

Baygınlık geçirdi

Darbenin etkisiyle fenalaşarak baygınlık geçiren kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.