Esenyurt’ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonrası minibüs şoförü ve arkadaşı, kamyonet sürücüsüne saldırdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde seyreden içi yolcu dolu minibüs ile ara sokağa girmek isteyen kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bu sırada minibüsünde hasar olan sürücü ile arkadaşı, kamyonet sürücüsüyle ağız dalaşına girdi.



Ağız dalaşı sonrasında minibüs sürücüsü, kamyonet sürücüsünün ‘acelem var’ sözüne öfkelendi.

NE ACELEN VAR?

Öfkeli sürücü ve arkadaşı ‘ne acelen var?’ diyerek kamyonet sürücüsüne saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine trafik ekibi gelerek kaza tutanağı düzenledi.

Kamyonet ve minibüs sürücüleri ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Esenyurt'ta kaza sonrası sürücülerin kavgası VİDEO