Esenyurt'ta kira tartışması cinayetle bitti Esenyurt'ta babasının kiracısı Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu’yu tabancayla vurarak öldüren Abdullah E. polis tarafından yakalandı.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri 30 yaşındaki Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu’nun tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, Chima Paschal Anaekwu’nun aynı binada oturan ev sahibi 72 yaşındaki Ali E. ile zaman zaman kira meselesi yüzünden tartıştığını belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Ali E.’nin oğlu 25 yaşındaki Abdullah E.’nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis olaydan sonra kaçan Abdullah E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kira tartışması yaşandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli, babasının kirayı geciktirdiği için tartıştığı Chima Paschal Anaekwu’yla olay günü karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

Abdullah E. bu sırada kendisini korumak ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini daha sonra kaçtığını anlattığı belirtildi.