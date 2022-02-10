Euro
15.51
0.19%
Dolar
13.55
0.09%
Altın
797.91
-0.03%
Borsa
2048
0.23%
Bitcoin
600.490
1.47%
BTXN Coin
33.32
5.17%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı

    Kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğu ile karşıya geçmeye çalışan kadına, seyir halindeki otomobil çarptı. Kadın kazayı, hafif yaralı olarak atlattı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 11:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı

    Esenyurt’ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde bir kadın, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla beraber yolun karşısına geçmek istedi.

    Bu sırada seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kadını ve çocuğu fark edemedi.

    ÇOCUK YARA ALMADI

    Kadın, çarpmanın etkisi ile yere düşerek hafif şekilde yaralandı, çocuk ise yara almadan kurtuldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı VİDEO

    Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı #1

    Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı #2

    Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı #3


    Görüş Bildir