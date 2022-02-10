Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı

Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı

Kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğu ile karşıya geçmeye çalışan kadına, seyir halindeki otomobil çarptı. Kadın kazayı, hafif yaralı olarak atlattı.

Esenyurt’ta Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde bir kadın, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla beraber yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kadını ve çocuğu fark edemedi.

ÇOCUK YARA ALMADI

Kadın, çarpmanın etkisi ile yere düşerek hafif şekilde yaralandı, çocuk ise yara almadan kurtuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt’ta, kırmızıda geçen kadın ve çocuğuna otomobil çarptı VİDEO

