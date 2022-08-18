Esenyurt'ta kız meselesi: Arkadaşını katletti

Kız meselesi nedeniyle telefonda tartıştığı arkadaşının evine giden şahıs kurşun yağdırdı. Yaralı olay yerinde hayatını kaybederken yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta 11 Ağustos günü korkunç bir cinayet yaşandı.

Sabah saat 09:30 sıralarında yaşanan olayda Murat Şeyhoğlu isimli şahıs ikametinde otururken, bir süre önce telefonla konuşup tartıştığı arkadaşı Ercan Ş. evine geldi.

Şeyhoğlu kapıyı açar açmaz kurşun yağmuruna tutuldu.

10 el ateş edilen Şeyhoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şeyhoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

"Beni silah zoruyla aşağı indirdi"

Yapılan çalışmalarda ölen Şeyhoğlu ile birlikte oturan arkadaşı O.Y.’nin ifadesine başvuruldu. O.Y. emniyete verdiği ifadede "Biz otururken güvenlik aradı Ercan’ın geldiğini söyledi. Bir süre sonra kapı çaldı. Murat kapıyı açtı gelen kişi peş peşe ateş etti. Ardından da beni silah zoruyla aşağı indirdi. Araca bindirdi bir süre sonra bir petrolde bıraktılar" dediği öğrenildi.

Saklandıkları yerde yakalandılar

Bunun üzerine Cinayet Masası ekiplerince yapılan kamera çalışmalarda şüpheli Ercan Ş. ve onu araçta bekleyen iki arkadaşı tespit edildi.

Çalışmaların devamında 3 şüpheli Beşiktaş’ta saklandıkları bir adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı adreste bir silah ele geçirildi.

"Kız meselesi"

Gözaltına alınan şüpheli Ercan Ş. (37) ve iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayın iki arkadaş arasındaki kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.