Esenyurt'ta koca dehşeti: Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı Gözü dönen koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı. Çocukların çığlıklarını duyarak olaya müdahale eden komşular kanlar içerisinde kalan kadını müdahale ederken, kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı.

İddiaya göre Rojin Ç. ve Yunus Ç. çifti daha önce defalarca olduğu gibi sabah saatlerinde tartışmaya başladı.

Çocuklarının önünde bıçakladı

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, gözü dönmüş koca çocuklarının gözü önünde mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Defalarca savurduğu bıçak darbelerinden sonra yere yığılan kadın kanlar içerisinde kalırken, Yunus Ç. koşarak evden kaçtı.

Çocukların “Anne” diyerek çığlık atmasından sonra koşarak daireye giren komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Rojin Ç.’yi hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Saldırgan gözaltına alındı

Kısa süre içerisinde yakalanan Yunus Ç. gözaltına alınırken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"10-15 yerinden bıçak darbesi almıştı"

Çocukların çığlık seslerini duymasıyla kadına yardıma koşan Cihat Kaplan, “Karı koca arasında sürekli tartışma yaşanıyordu, anlaşamıyorlardı. Hatta bazı zamanlar komşular rahatsız olup çifti uyarıyordu. Sabah saatlerinde de şiddetli bir tartışma yaşandı. O sırada kadını bıçaklamış. Çocukların ‘Anne, anne’ diye çığlıklarını duyunca daireye girdik ve hemen kadına müdahale ettik fakat kadının durumu ciddiydi. 10-15 yerinden bıçak darbesi almıştı. Biz geldiğimizde zaten adamda kaçmıştı. Hemen müdahale ettik kadına, ambulansı aradık. Karnında, sırtında, dirseklerinde yaralar vardı. Bize yaralarının olduğu yerleri gösterdi, komşular olarak yaralara tampon yaptık” diyerek yaşanan olayı anlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)