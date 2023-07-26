Esenyurt'ta kocasının masaja gittiğini öğrenen kadın çılgına döndü: 'İçeride adamlar köpükleniyor' Genç kadın, eşinin gittiği masaj salonunu basarak burada fuhuş yapıldığını iddia etti. Öfkeli kadın etrafa, "İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek bağırdı.

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İHA

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kıskançlık krizi yaşandı.

Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda, genç kadın ortalığı birbirinde kattı.

Olayın nedeni ise bir başka...

Eşinin sık sık masaj salonuna gittiğini öğrenen genç kadın çılgına döndü. Bunun üzerine salonun adresini bularak soluğu burada aldı.

"İçeride adamlar köpükleniyor"

Ardından eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı.

İş yerinde yasadışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor." diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi.

"Zorunuza mı gitti"

Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken vatandaşlardan biri, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur." dedi.

Bunun üzerine kadın, "Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi.

Çalışan ile kavga etti

Bir süre sonra sinirli kadın, salonunun kapısını tekmelemeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı.

Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü.

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.