Bir eve girip kontak anahtarını çalan hırsız, ardından araçları tek tek yokladı. Doğru aracı bulduktan sonra içindeki bir poşet eşyayı çalarak kaçmak isteyen hırsız, ev sahibine yakalandı...

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki bir eve gece saatlerinde giren hırsız, içeride bulduğu kontak anahtarını çaldı.

Bir süre sonra tekrar sokağa gelen şahıs, tek tek araçları arayıp doğru aracı buldu.

İçeride bir süre bakındıktan sonra bagaj kısmındaki poşeti çalan şahıs, tam uzaklaşırken şans eseri evine gelen araç sahibine yakalandı.

Araç sahibini görünce kaçtı

Kendisine doğru koşan araç sahibini görünce ne yapacağın şaşıran hırsız, elindeki poşeti de atarak kaçmaya başladı.

İHA’nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Esenyurt’ta kontak anahtarını çaldı, aracı soymaya çalıştı ViDEO