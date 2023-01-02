Yabancı uyruklu şahsın evinde köpeğine şiddet uyguladığı anların sosyal medyada paylaşılmasının üzerine vatandaşlar sitenin önünde toplandı. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek şahsı gözaltına aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir siteden şiddet sesleri duyuldu.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda bina sakinleri, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H.'nin yaşadığı evden çıkan sesler üzerine harekete geçti.

Şiddet anlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

Sitenin önünde toplandılar

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine şahsa önelik hakaretler ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

Daha sonra hayvanseverler söz konusu sitenin önünde toplandı.

Gözaltına alındı

Tansiyonun yükselmesiyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroya bağlı polis ekipleri, siteye gelerek köpeğe şiddet uygulayan R.H.'yi gözaltına aldı.

DHA'nın aktarımına göre; şiddet gören köpek de belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Esenyurt'ta köpeğine şiddet uygulayan adama hayvanseverlerden tepki VİDEO



"Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır"

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "01.01.2023 tarihinde bir sosyal medya platformunda incelenen görüntülerde, Esenyurt ilçesindeki bir sitede yer alan ikamet içerisinde köpeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu görülmüş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu ikametin Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldiği belirlenmiş, ikamette yapılan kontrolde görüntülerdeki şahsın Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H. isimli şahıs olduğu görülmüştür. İkamette yer alan 2 köpek belediye görevlilerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve “5199 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile “Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında adli işlem başlatılan şahıs, 02.01.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir." denildi.

















