Sanayi bölgesinde başıboş olarak grup halinde dolaşan hayvanlar, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşı ısırarak hastanelik etti. Vatandaş, saldırıdan arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalıştı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, geçtiğimiz günlerde bir sanayi sitesinde gruplar halinde dolaşan başıboş hayvanlar, insan ve arabalara saldırarak vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Çevredeki bir iş yerlerinde çalışan vatandaşı ısıran köpekler ise adamı hastanelik etti.

Hayvanların saldırısından kurtulmak isteyen vatandaş, bir aracın üzerine çıktı.

2 FABRİKA İŞÇİSİ DAHA SALDIRIYA UĞRADI

Başka bir gün ise yine aynı bölgede çalışan iki fabrika işçisi, köpeklerin saldırısına uğradı.

Bacaklarından ısırılan işçiler, olay sonrasında hastaneye giderek tedavi oldu.

Esenyurt’ta köpek saldırısından kurtulmak için, arabanın üzerine çıktı VİDEO



“ARKADAŞLARIMIZI DEFALARCA ISIRARAK HASTANELİK ETTİLER”

Yaşanan olaylardan şikayetçi olan fabrika çalışanları, "Başıboş köpekler sürekli kadınlara, çocuklara ve biz çalışanlara saldırıyor. Çevredeki arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler. Yoldan geçen arabalara dahi saldırarak trafiği tehlikeye atıyorlar. Bu başıboş hayvanlara bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.