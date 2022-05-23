Petrol
110.69
0.64%
Euro
17.0275
1.35%
Dolar
15.94
0.42%
Altın
953.42
1.15%
Borsa
2391
0.78%
Bitcoin
485.710
2.06%
BTXN Coin
13.50
0.97%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Esenyurt'ta korkutan yangın: 6 vatandaş mahsur kaldı

    3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş hastaneye kaldırıldı.
    • 23.05.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta korkutan yangın: 6 vatandaş mahsur kaldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

    Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

    6 kişi kurtarıldı

    Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye ederken mahsur kalan 6 kişiden birinin dumandan etkilendiği belirtildi.

    Engelli vatandaş dumandan etkilendi

    Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri ise binada soğutma çalışması yaptı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Esenyurt ta korkutan yangın: 6 vatandaş mahsur kaldı #1

    Esenyurt ta korkutan yangın: 6 vatandaş mahsur kaldı #2

    Esenyurt ta korkutan yangın: 6 vatandaş mahsur kaldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde maymun çiçeği vakası görülmemiştir
    Gündem

    Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde maymun çiçeği vakası görülmemiştir

    Almanya Kupası'nın sahibi Leipzig
    Dünyadan futbol

    Almanya Kupası'nın sahibi Leipzig

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir