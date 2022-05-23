Esenyurt'ta korkutan yangın: 6 vatandaş mahsur kaldı

3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

6 kişi kurtarıldı

Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye ederken mahsur kalan 6 kişiden birinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Engelli vatandaş dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri ise binada soğutma çalışması yaptı.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



