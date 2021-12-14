Esenyurt’ta kundaklama: Savcı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

Bir binayı kundaklayarak anneanne ve torununun ölümüne neden olan zanlı hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 97 yıla kadar hapis istedi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan kullanılmayan eşyalar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Alevler büyüyerek tüm daireyi sararken, yoğun duman tüm binayı etkiledi.

ANNEANNE VE TORUNU CAN VERDİ

Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

28 Temmuz 2020 tarihindeki yangında, anneanne Suna Urtanur (56) ve torunu Elanur Şelimen (8) hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

KUNDAKLAYAN CANİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili başlatılan incelemenin ardından olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, anneanne ve torunu öldürmek için yangını çıkaran kişinin Ahmet Tülek olduğunu saptadı.

Tülek, kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KİMSENİN CANINA KASTETMEDİM”

Geçtiğimiz yıl meydana gelen facia ile ilgili savcı, mütalaasını tamamladı ve mahkemeye sundu.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Tülek, cezaevinden SEGBİS'le bağlandı.

Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Nurgül Baytar, “Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Cezaevinden çıkamasın.” dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Tülek ise “Kimsenin canına kastetmedim. Pişmanım.” ifadelerini kullandı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen, sanık Ahmet Tülek'in cezai ehliyetinin tam olduğunu dair rapor da dosyaya eklendi.

Yangın sonrasında itfaiye tarafından yapılan incelemede elektriksel bir neden, açık ateş kaynağı gibi maddelere rastlanılmadığı belirtildi.

Oda bölümündeki eşyaların herhangi bir kaynak ile tutuşturularak kundaklama sonucunda yangına sebep olunduğunun anlaşıldığı rapor da dosyaya eklendi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 92 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ahmet Tülek hakkında “yangın çıkarmak suretiyle iki kişiyi kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet isterken, yangında yaralanan 3 kişiye karşıda “yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs” ve “yangın nedeniyle mala zarar verme” suçlarından toplam 47 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı yazılı savunma vermesi için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.