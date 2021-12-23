Evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarı çıkan 2 kişi, kar maskeli 2 saldırganın hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Esenyurt-Bahçeşehir yan yolu üzerinde bulunan lüks site önünde, evlerine gelen misafirleri uğurlamak için dışarıya çıkan Cem T. ve Murat K., kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, saldırıya dair incelemelerde bulundu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Esenyurt'ta kurşun yağmuruna tutuldular

"KURŞUNUN BİRİSİ MARKETİN CAMINA İSABET ETTİ"

Olayı gördüğünü ifade eden bir vatandaş, "Biz içerideydik. Müşterimiz vardı onunla ilgileniyorduk. O anda arkadaşın birisi geldi. 'Yere yat, ateş ediyorlar, size de denk gelmesin' dedi. Şahıslar koştu gitti. Dışarıda 7 tane kovan bulundu. Yaralı yerde yatıyordu. Kurşunun birisi marketi camına isabet etmişti" dedi.