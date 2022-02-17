Esenyurt’ta kuyumcu, silahlı soyguncuları imitasyon altınlarla kandırdı

Silahla tehdit edilen kuyumcu çalışanı, vitrindeki imitasyon bilezikleri verip soyguncuları atlattı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında, silahlı 2 şahıs dükkan sahibinin kahvaltılık almaya gitmesini fırsat bilerek kuyumcuya girdi.

Kadın çalışana silah doğrultan soyguncular, vitrindeki bilezikleri istedi.

Kadın çalışan, vitrinde bulunan gerçek bilezik yerine imitasyon olanları, kuyumcuların uzattığı çantaya doldurmaya başladı.

İŞ YERİ SAHİBİ İTİNCE KAÇTILAR

Bu sırada aldığı kahvaltılıklarla iş yeri sahibi, dükkana dönünce soyguncuları gördü. İçeri giren iş yeri sahibi, 2 şüpheliyi itti. Çıkan arbedenin ardından soyguncular koşarak olay yerinden uzaklaştı.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemelerin ardından soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“VİTRİNDE BİRAZCIK İMİTASYON BİLEZİK VARMIŞ ONLARI VERMİŞLER”

Yaşananları anlatan komşu dükkanın çalışanı Ümit Cihan, "İki kişi geliyor. Müşteri olarak giriyorlar. Bu sırada iş yerinin sahibi de kahvaltılık almaya gidiyor. 5 dakika sonra iş yeri sahibi gelince kargaşa başlıyor. Silah çekiyorlar. Bilezikleri istiyorlar. Bilezikleri aldıktan sonra kaçıyorlar. Vitrinde birazcık imitasyon bilezik varmış. Onları vermişler." dedi.