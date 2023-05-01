Esenyurt'ta kuyumcuya ulaşamayınca ayakkabıcıyı soydular

DHA

Akılalmaz soygun, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde oldu…

Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki ayakkabı mağazasına cuma gecesi gelen şüpheliler, pencereyi kırarak içeri girdi.

Güvenlik kameralarını sprey boya ile kapatan şüpheliler daha sonra mutfakta bulunan buzdolabını bodrum katına indirdi.

Bodrum kata kablo çeken şüpheliler, hilti ile duvarı delip, yan tarafta bulunan kuyumcuya ulaşmaya çalıştı.

Tavanda büyük bir delik açan şüpheliler, uzun süre uğraşmalarına rağmen planlarını gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine şüpheliler, girdikleri ayakkabı mağazasında bulunan kamara kayıt sistemini ve kasada bulunan yaklaşık 170 bin lira nakit parayı alarak kaçtı.

Maddi olarak büyük zarara uğrayan ayakkabı mağazasının sahibi Talat Daşdemir, şunları söyledi:

Mağazamızı kapattık, gittik. Sabah mağazayı açtığımda tozlar içerisindeydi. Tahribatı görünce, alt kattan girdiklerini anladık. Buzdolabını mutfaktan alıp getirmişler. Kuyumcuya ulaşmaya çalışmışlar. Betonu delemeyince, zaten üst katta kamera kayıt cihazları var; onları götürmüşler. Mağazanın içinde bulunan 170 bin liraya yakın parayı ve kayıt cihazını almışlar. Ayrıca mağazada ne kadar kamera varsa beyaz boya ile kapatmışlar. Dükkandaki tüm ayakkabılar tahrip olmuş. Resmen beni bitirdiler. Daha önceden de başıma geldi. Kuyumcuya ulaşmak için bizim mağazadan hırsızlık yapıyorlar. Hilti ile saatlerce çalışmışlar. Hırsızlık bir dakika değil, beş dakika değil, saatlerce çalışma olmuş. Buna rağmen kimsenin duymaması şaşılacak bir şey. Sürekli maliyetini biz çekiyoruz.