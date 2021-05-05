Genç bir kızın taciz iddiası üzerine ağabey ile grup arasında yumruklu kavga çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yürüyen genç kız, iddiaya göre bir grup tarafından sözlü tacize maruz kalarak olayı ağabeyine anlattı.

Bunun üzerine olay yerine gelen ağabey ile grup arasında tartışma başladı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, durum polis ekiplerine bildirildi. Taraflar polisin gelmesiyle dağılırken yaşanan kavga anları, hem vatandaşlar tarafından hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası VİDEO