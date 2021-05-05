Euro
10.0394
0.29%
Dolar
8.365
0.49%
Altın
477
0.21%
Borsa
1.415
-0.06%
Bitcoin
462.249
-1.63%
EXEN Coin
29.37
6.02%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası

    Genç bir kızın taciz iddiası üzerine ağabey ile grup arasında yumruklu kavga çıktı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yürüyen genç kız, iddiaya göre bir grup tarafından sözlü tacize maruz kalarak olayı ağabeyine anlattı.

    Bunun üzerine olay yerine gelen ağabey ile grup arasında tartışma başladı.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, durum polis ekiplerine bildirildi. Taraflar polisin gelmesiyle dağılırken yaşanan kavga anları, hem vatandaşlar tarafından hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Esenyurt'ta 'laf atma' kavgası VİDEO

    Esenyurt ta laf atma kavgası #1

    Esenyurt ta laf atma kavgası #2

    Esenyurt ta laf atma kavgası #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir