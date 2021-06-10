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    Esenyurt’ta laf atma kavgasında komşusunu silahla vurdu

    Bir kadın, komşusu ile yaşanan tartışmayı eşine anlattı. Silahını yanına alan adam, komşunun evine giderek kapıya açan şahsın üzerine kurşun yağdırdı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 10:33
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    Esenyurt’ta laf atma kavgasında komşusunu silahla vurdu

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde, kapı komşuları arasında anlaşmazlık çıktı.

    Akşam saatlerinde taraflardan birinin eşi eve girdiği sırada atışma yaşandı.

    Kadın, eşi eve geldiğinde yaşanan tartışmayı ve hakaret içeren sözleri anlattı.

    Yaşananlara sinirlenen adam, yatak odasında bulunan silahı alıp komşusunun kapısına dayandı.

    “BENİM KARIMA LAF ATANA KURŞUN ATARIM”

    Kapıyı Gökhan K. isimli bir vatandaş açtı.

    İkilinin bir süre tartışmasının ardından silahlı adam, “Benim karıma laf atana kurşun atarım.” diyerek birkaç el ateş etti.

    YERE YIĞILDI

    Gökhan K., kanlar içinde yere yığıldı.

    Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine dışarı çıktı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Durumun ekiplere bildirilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gökhan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, silahlı saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.

    Karakola götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt’ta laf atma kavgasında komşusunu silahla vurdu #1

    Esenyurt’ta laf atma kavgasında komşusunu silahla vurdu #2

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