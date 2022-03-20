Daha önceden aralarında husumet bulunan grup, 14 yaşındaki gencin okul çıkışına geldi. Öğrenci, okuldan çıktığı an bıçaklanarak yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan M.M.K. (14) isimli liseli gencin okul çıkışına gelen grup, öğrencilerin dağılmasını bekledi.

Bir süre sonra okuldan çıkan M.M.K, husumetlilerinin bıçaklı saldırısıyla karşılaştı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

İki bacağından bıçakla yaralanan genç kaçmaya başlarken, şahıslardan biri ise belinden çıkardığı tabancayla rast gele ateş etmeye başladı.

Olay sonrasında yaralı lise öğrencisi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta lise önünde, öğrenciye bıçaklı saldırı ViDEO

3 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan incelemeler sonucunda çok geçmeden şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, İ.A, K.T. ve K.S isimli üç çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı tespit eden 1’i kurusıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahısların Esenyurt Çocuk Büro Amirliğinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.