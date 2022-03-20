Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
614.778
0.07%
BTXN Coin
39.25
-0.15%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Esenyurt'ta lise önünde, öğrenciye bıçaklı saldırı

    Daha önceden aralarında husumet bulunan grup, 14 yaşındaki gencin okul çıkışına geldi. Öğrenci, okuldan çıktığı an bıçaklanarak yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta lise önünde, öğrenciye bıçaklı saldırı

    Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan M.M.K. (14) isimli liseli gencin okul çıkışına gelen grup, öğrencilerin dağılmasını bekledi.

    Bir süre sonra okuldan çıkan M.M.K, husumetlilerinin bıçaklı saldırısıyla karşılaştı.

    TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

    İki bacağından bıçakla yaralanan genç kaçmaya başlarken, şahıslardan biri ise belinden çıkardığı tabancayla rast gele ateş etmeye başladı.

    Olay sonrasında yaralı lise öğrencisi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta lise önünde, öğrenciye bıçaklı saldırı ViDEO

    Esenyurt ta lise önünde, öğrenciye bıçaklı saldırı #1

    3 ŞAHIS YAKALANDI

    Yapılan incelemeler sonucunda çok geçmeden şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, İ.A, K.T. ve K.S isimli üç çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayda kullanıldığı tespit eden 1’i kurusıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahısların Esenyurt Çocuk Büro Amirliğinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da kaçak yolla yurt dışına götüren şebekeye operasyon
    3. Sayfa

    İstanbul'da kaçak yolla yurt dışına götüren şebekeye operasyon

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı
    Ekonomi

    BIST 100 haftalık kapanış rekorunu kırdı

    Görüş Bildir