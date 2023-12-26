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Esenyurt'ta magandalar iş başında! Kuryeyi tekme tokat dövdüler

Esenyurt'ta magandalar iş başında! Kuryeyi tekme tokat dövdüler Kurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, kısa süre içerisinde tekmeli tokatlı kavga döndü. Yaşanan o anlar ise başka bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.