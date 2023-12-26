İHA
İstabul Esenyurt'ta magandalar, trafikte ilerleyen bir kuryeyi sıkıştırdı.
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde ilerleyen motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa süre içerisinde alevlenmeye başladı.
Kuryeye defalarca yumruk atıldı
Tartışmada araçtan inen iki kişi, defalarca yumruk atarak kuryeye vurmaya başladı.
Ortalık bir anda karışırken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Taraflar, vatandaşların araya girmesi ile sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise başka bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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