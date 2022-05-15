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    Esenyurt'ta mağazada kadın kavgası

    Bir mağazadaki son kalan bluz için saç saça baş başa kavga eden kadınlar, vatandaşların kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 11:06
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    Esenyurt'ta mağazada kadın kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, mağaza birbirine girdi.

    “Crop” adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı.

    İki tarafında pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı.

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    Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı.

    Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta mağazada kadın kavgası ViDEO

    Esenyurt ta mağazada kadın kavgası #1


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