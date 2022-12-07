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    Esenyurt'ta mahalleli kadına şiddeti izledi

    Gece saatlerinde sokak ortasında kadını tokat atarak darbeden şahıs, çevredekiler tarafından izlendi. Olaya müdahale etmeyen mahalleli, o anları kayıt altına aldı.
    • 07.12.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:45
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    Esenyurt'ta mahalleli kadına şiddeti izledi

    Kadına şiddetin yeni adresi İstanbul...

    Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde sokak ortasında darp olayı yaşandı.

    Genç bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı" diye bağırmaya başladı.

    Hem susturdu hem darbetti

    İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs da kadını susturmak için bir yandan ağzını kapatırken bir yandan da tokat atarak darbetmeye başladı.

    Bu anlar ise mahalleli tarafından tepki göstermek yerine izlendi.

    O anlar kamerada

    Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    İHA'nın aktarımına göre; kimsenin müdahale etmemesi ile hayrete düşürdü.

    Esenyurt'ta mahalleli kadına şiddeti izledi VİDEO

    Esenyurt ta mahalleli kadına şiddeti izledi #1


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