Esenyurt'ta markete giren 3 kadın 4 bin liralık ürün çaldı

Esenyurt'ta markete giren 3 kadın 4 bin liralık ürün çaldı

Raflardan çalıp poşete doldurdukları ürünlerle kayıplara karışan kadınlar polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen 3 kadın, alışveriş yapar gibi raflardaki ürünlerin bazılarını yanlarında bulunan torbalara doldurmaya başladı.

O sırada marketteki elektriklerin kesilmesini fırsat bilen hırsızlar, müşteri giriş kapısından çıkarak hızla uzaklaştı.

3 KADIN HIRSIZ ARANIYOR

Elektriklerin geri gelmesiyle raflardaki ürünleri kontrol eden mağaza personeli durumu fark etti. Güvenlik kamerasından, hırsızlık anlarını gören personel olayı polise bildirdi. Ekipler, kadınların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Esenyurt'ta markete giren 3 kadın 4 bin liralık ürün çaldı VİDEO



KİLOLARCA ÜRÜN ÇALDIKLARI ORTAYA ÇITKI

Hırsızların, reyonlarda gözüne kestirdikleri ürünlerden, 5 paket tablet bulaşık deterjanı, 5 adet 850 gram bal, 2 adet 18 litre yağ, 3 kilogram tavuk, 2 kilogram kıyma, 3 konserve salça, 3 paket helva, 5 adet fındık ezmesi çaldığı belirlendi. Ürünlerin ise yaklaşık 4 bin lira değerinde olduğu belirtildi.