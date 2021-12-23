Euro
13.0478
-5.72%
Dolar
11.4819
-5.81%
Altın
666.4550
-5.84%
Borsa
1,816.81
0.70%
Bitcoin
577.180
-10.38%
BTXN Coin
38.22
-0.77%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Esenyurt'ta markete giren 3 kadın 4 bin liralık ürün çaldı

    Raflardan çalıp poşete doldurdukları ürünlerle kayıplara karışan kadınlar polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta markete giren 3 kadın 4 bin liralık ürün çaldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen 3 kadın, alışveriş yapar gibi raflardaki ürünlerin bazılarını yanlarında bulunan torbalara doldurmaya başladı.

    O sırada marketteki elektriklerin kesilmesini fırsat bilen hırsızlar, müşteri giriş kapısından çıkarak hızla uzaklaştı.

    3 KADIN HIRSIZ ARANIYOR

    Elektriklerin geri gelmesiyle raflardaki ürünleri kontrol eden mağaza personeli durumu fark etti. Güvenlik kamerasından, hırsızlık anlarını gören personel olayı polise bildirdi. Ekipler, kadınların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta markete giren 3 kadın 4 bin liralık ürün çaldı VİDEO

    KİLOLARCA ÜRÜN ÇALDIKLARI ORTAYA ÇITKI

    Hırsızların, reyonlarda gözüne kestirdikleri ürünlerden, 5 paket tablet bulaşık deterjanı, 5 adet 850 gram bal, 2 adet 18 litre yağ, 3 kilogram tavuk, 2 kilogram kıyma, 3 konserve salça, 3 paket helva, 5 adet fındık ezmesi çaldığı belirlendi. Ürünlerin  ise yaklaşık 4 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

    Esenyurt ta markete giren 3 kadın 4 bin liralık ürün çaldı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir