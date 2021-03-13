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    Esenyurt'ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı

    Medikal ürünlerin üretildiği bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 18:03
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    Esenyurt'ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı

    İstanbul Esenyurt, Atatürk Mahallesi'nde medikal ürün üretilen 3 katlı binanın 2'nci katındaki atölyede saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Fabrikadaki işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada işçiler dışarı çıktı. Olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

    ATÖLYEDE HASAR OLUŞTU

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

    Esenyurt ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı #1

    Esenyurt ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı #2

    Esenyurt ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı #3

    Esenyurt ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı #4

    Esenyurt ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı #5

    Esenyurt ta medikal ürün üretilen atölyede yangın çıktı #6

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