Esenyurt’ta milli boksörüm diyerek millete saldırdı

Bir site içerisinde insanlara çeşitli bahanelerle saldıran iki kardeşin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt Akevler Mahallesi’nde bulunan bir sited,e biri kadın iki kardeş farklı bahanelerle insanlara saldırıp dövmeye başladı.

Adamın milli boksörüm diyerek vatandaşlara saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, vatandaşlar tarafından da cep telefonları tarafından kayıt altına alındı.

“SÜREKLİ KÜFÜR VE HAKARET EDİYORLAR”

Darp edilen vatandaşlardan biri, “Site içinde 2 komşumuz var bunlar sürekli insanları darp edip küfrediyorlar. Sadece bana yönelik değil başka insanlara da sürekli küfürlerde ve hakaretlerde bulunuyorlar. Ben bunlarla ilgili mahkeme yoluna da gittim ancak pandemi sürecinden dolayı süreç ağır işliyor. Çok bir netice alamadım komşuluk haklarından dolayı da. Kendileri evden ayrıldılar ancak yeniden site yönetimi aracılığıyla bunlara ev tutuldu ve bizim burada ikamet etmeye devam ettiler.” dedi.

60 YAŞINDA ADAMI DÖVDÜ

Site içinde yaşayan başka bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Sitemizin en nezih insanına bile küfreden insanlar bunlar. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç hatır gönül hiçbir şey bilmiyorlar. Site içerisinden başka mahkemelikte var. Aidatta ödemiyorlar. Darp oldu raporu da ben ilettim. Bununla ilgili adli tıpta da soruşturma devam ediyor. Yasal süreçleri ben takip ediyorum.” diye konuştu.

Ayrıca, aynı adamın 60 yaşındaki adamı maske takmadığı bahanesi ile dövdüğü ifade edildi.