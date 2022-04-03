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    Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu

    Kaza sonucu aracı zarar gören minibüs şoförü, diğer sürücüyle kavga etti. Kavganın ardından sinir geçmeyen şoför, sürücüyü aracıyla takip ederken tepki gösteren yolcuları küfredip kovdu.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 13:09
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    Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu

    Esenyurt’ta, dün akşam saatlerinde, Doğan Araslı Bulvarı’nda ilerleyen bir araç minibüse çarptı.

    Aracında maddi hasar oluşan minibüs şoförü, duruma sinirlendi.

    Araç sürücüsüne tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı.

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Sözlü tartışma dakikalar sonrasında tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, araya girerek tarafları ayırdı.

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ KOVALADI

    Güçlükle aracına bindirilen minibüs şoförü, araç sürücüsünün hızla ilerlemesine kızarak minibüsle kovalamaya başladı.

    Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu ViDEO

    TEPKİ GÖSTEREN YOLCULARA KÜFRETTİ

    Son sürat giden minibüsün içindeki yolcular, şoförden yavaş gitmesini isteyerek tepki gösterdi.

    Yolculara küfür eden şoför, kapıyı açarak yolcuları kovdu. Yaşanan tartışma anları, minibüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu #1


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