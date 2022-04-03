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- Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu
Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu
- İHA
- 03.04.2022 - 10:33
- Güncelleme : 03.04.2022 - 13:09
Esenyurt’ta, dün akşam saatlerinde, Doğan Araslı Bulvarı’nda ilerleyen bir araç minibüse çarptı.
Aracında maddi hasar oluşan minibüs şoförü, duruma sinirlendi.
Araç sürücüsüne tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Sözlü tartışma dakikalar sonrasında tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar, araya girerek tarafları ayırdı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ KOVALADI
Güçlükle aracına bindirilen minibüs şoförü, araç sürücüsünün hızla ilerlemesine kızarak minibüsle kovalamaya başladı.
Esenyurt’ta minibüs şoförü kavga etti, yolculara küfredip kovdu ViDEO
TEPKİ GÖSTEREN YOLCULARA KÜFRETTİ
Son sürat giden minibüsün içindeki yolcular, şoförden yavaş gitmesini isteyerek tepki gösterdi.
Yolculara küfür eden şoför, kapıyı açarak yolcuları kovdu. Yaşanan tartışma anları, minibüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.