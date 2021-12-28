Maskesini takmadığı için yolcuların uyardığı minibüs şoförü,"Ne var yani, bir şey mi oldu" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Esenyurt'taki Avcılar hattında çalışan onlarca yolcunun bulunduğu minibüste maske yakmayan şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı.

"NE VAR YANİ BİR ŞEY Mİ OLDU"

Bir yolcunun "Maskeni takar mısın" demesi üzerine sinirlenen minibüs şoförü, maskesini takmak yerine "Ne var yani, bir şey mi oldu" diyerek yolcuyu azarladı.

YOLCUYU AZARLAYIP, YOLUNA DEVAM ETTİ

Tartışmanın devamında "Bir şey olursa gel söyle. Şimdi geç arkaya" diyen minibüs şoförü maskesiz bir şekilde yoluna devam etti.

Yaşanan o tartışma anları ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta minibüs şoförü maskesini takmadı, yolcuyu azarladı