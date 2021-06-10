Esenyurt’ta minibüsteki yolcuları hedef alan hırsız

Kadın yolcunun cüzdanını çalan şüpheli, yine aynı durakta başka bir yolcunun cüzdanını çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 19 Mayıs Bulvarı’nda seyir halinde olan bir minibüse yolcu olarak binen hırsız, gözüne kestirdiği yolcuyu soydu.

ÇANTADAKİ CÜZDANI ÇALIP KAÇTI

Şüpheli Murat B., kalabalık olan minibüste bir süre çevre kontrolü yaptıktan sonra kadın yolcunun çantasından cüzdanını çaldı. Hemen ardından minibüsten inen Murat B., kayıplara karıştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Dün aynı durakta ortaya çıkan Murat B.’nin şüpheli davranışlarda bulunduğunu fark eden devriye görevindeki Esenyurt timleri, zanlıyı yakın takibe aldı. Murat B., aynı yöntemle Durmuş D. adlı bir yolcunun arka cebindeki cep telefonunu çaldı. O sırada takipte olan polis, zanlıyı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Esenyurt’ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız kamerada

YAKALAMA KARARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çaldığı cep telefonu ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Murat B.’nin, GBT ve UYAP sorgulamasında daha önce de hırsızlık suçlarından sabıkasının bulunduğu ve Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesince yakalama kararı ile arandığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Minibüslere dadanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılması bekleniyor. Zanlı, yolcunun cüzdanını çalarken güvenlik kamerasına da yansıdı.