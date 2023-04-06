Esenyurt'ta minibüsün freni patladı! İETT otobüsü ve minibüs çarpıştı Sabah saatlerinde minibüsün freninin patlayarak İETT otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırılırken o anlar kayıt altına alındı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Saat 09.30 sıralarında yokuş aşağı ilerleyen 34 GKC 574 plakalı servis minibüsü, freninin boşalmasıyla caddede seyir halinde bulunan 142 F hattındaki halk otobüsüne çarptı.

Yaşanan kaza sonrasında yaralıların olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi gelirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar kayıt altına alındı

Araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından ifade için karakola götürülürken, yaşanan kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Bu yolda daha önce de birçok kaza yaşandı"

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Nigar Şahin şöyle konuştu: