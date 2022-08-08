Petrol
96.06
1.20%
Euro
18.3216
0.44%
Dolar
17.9628
0.28%
Altın
1.025
0.29%
Borsa
2774
0.00%
Bitcoin
427.499
3.26%
BTXN Coin
7.78
-4.65%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Esenyurt'ta motosikletli ile düğün konvoyu arasında trafik kavgası

    Motosiklet sürücüsüyle düğün konvoyundaki araçların karıştığı kazada, motosikletli ve yardıma gelen babası, konvoydakiler tarafından darbedildi.
    • 08.08.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta motosikletli ile düğün konvoyu arasında trafik kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Doğan Aras Bulvarı üzerinde düğün konvoyu ile motosiklet sürücüsü arasında, maddi hasarlı kaza yaşandı.

    Kaza sonrası iki taraf arasında sinirler gerilirken konvoydaki araçlardan inen vatandaşlar, motosikletlityi darbetti.

    Motosikletlinin babası da darbedildi

    Yaşananların ardında motosiklet sürücüsü babasını aradı ve olay yerine çağırdı.

    Motosikletlinin yardım etmesi için çağırdığı babasına da saldıran şüpheliler, aracı yumruk ve tekmelerle parçaladı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Emniyet güçleri, kavga sonrası taraflara işlem uygularken yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Esenyurt ta motosikletli ile düğün konvoyu arasında trafik kavgası #1

    Esenyurt ta motosikletli ile düğün konvoyu arasında trafik kavgası #2


    İlginizi Çekebilir

    Gurbetçiler sanayi esnafının yüzünü güldürüyor
    Gündem

    Gurbetçiler sanayi esnafının yüzünü güldürüyor

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Çin’de korona: 80 bin turist mahsur kaldı
    Dünya

    Çin’de korona: 80 bin turist mahsur kaldı

    Görüş Bildir