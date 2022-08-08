Esenyurt'ta motosikletli ile düğün konvoyu arasında trafik kavgası

Motosiklet sürücüsüyle düğün konvoyundaki araçların karıştığı kazada, motosikletli ve yardıma gelen babası, konvoydakiler tarafından darbedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Doğan Aras Bulvarı üzerinde düğün konvoyu ile motosiklet sürücüsü arasında, maddi hasarlı kaza yaşandı.

Kaza sonrası iki taraf arasında sinirler gerilirken konvoydaki araçlardan inen vatandaşlar, motosikletlityi darbetti.

Motosikletlinin babası da darbedildi

Yaşananların ardında motosiklet sürücüsü babasını aradı ve olay yerine çağırdı.

Motosikletlinin yardım etmesi için çağırdığı babasına da saldıran şüpheliler, aracı yumruk ve tekmelerle parçaladı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; ortalık bir anda savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri, kavga sonrası taraflara işlem uygularken yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.