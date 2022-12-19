Hürriyet Mahallesi'nde ayakkabıları çalınan mahalleli, nöbet tutmaya başladı. Hırsızı yakalayan mahalleli, dövdükten sonra polise teslim etti.

Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar hırsız nöbetine çıktı.

Mahalledeki bir binanın içerisine girerek kapı önlerindeki ayakkabıları çalan iki şüpheli, apartmandan çıkıp sokak üzerinde park halindeki arabanın kaportasına basarak kaçtı.

Hırsızı dövüp polise haber verdiler

Olay sonrası sokakta nöbet tutan vatandaşlar, aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslardan birini yakalayarak dövdükten sonra polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken diğer şüphelinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

Şahsın gözaltına alınması sırasında bir vatandaş, hırsızın kafasına tokat attı.

O anlar kamerada

Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken hırsızların park halindeki aracın üstüne basarak kaçması ve polise teslim edildiği o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü VİDEO

