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    Esenyurt'ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü

    Hürriyet Mahallesi'nde ayakkabıları çalınan mahalleli, nöbet tutmaya başladı. Hırsızı yakalayan mahalleli, dövdükten sonra polise teslim etti.
    • 19.12.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:11
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    Esenyurt'ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü

    Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar hırsız nöbetine çıktı.

    Mahalledeki bir binanın içerisine girerek kapı önlerindeki ayakkabıları çalan iki şüpheli, apartmandan çıkıp sokak üzerinde park halindeki arabanın kaportasına basarak kaçtı.

    Hırsızı dövüp polise haber verdiler

    Olay sonrası sokakta nöbet tutan vatandaşlar, aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslardan birini yakalayarak dövdükten sonra polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken diğer şüphelinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

    Şahsın gözaltına alınması sırasında bir vatandaş, hırsızın kafasına tokat attı.

    O anlar kamerada

    Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken hırsızların park halindeki aracın üstüne basarak kaçması ve polise teslim edildiği o anlar ise saniye saniye  kaydedildi.

    Esenyurt'ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü VİDEO

    Esenyurt ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü #1

    Esenyurt ta nöbet tutan vatandaşlar yakaladığı hırsızı dövdü #2


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