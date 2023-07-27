Esenyurt’ta öfkeli sürücü, otobüsün önünü kesip camlarını kırdı Bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Trafikte yol verme kavgaları, şiddetlenerek artıyor…

Bu kez İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü, İETT otobüsünün önünü kesti.

Camları kırdı

Şoförle tartıştan öfkeli sürücü, aracın camlarını kırdı.

Onlarca yolcunun bulunduğu otobüste tam bir kargaşa yaşandı.

Şoföre hakaret ve tehditler savuran araç sürücüsünün o anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

"Hayvan gibi araba sürüyorsun"

Sürücünün “Ben senin oğlun muyum ulan? Hayvan gibi araba sürüyorsun, terbiyesiz herif” dediği, şoförün ise “Arabada alkol var” diyerek, kaydı almaya devam ettiği görüldü.

"Aracın içi alkol dolu"

Otobüsün biniş kapısına yönelen sürücünün “Aşağıya gelsene” demesi üzerine bu kez şoförün, yolcuları da şahit tutarak “Evet, görüyorsunuz. Aracın içi alkol dolu” dediği duyuldu.

Taraflar daha sonra yollarına devam etti.