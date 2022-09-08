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    Esenyurt'ta öfkeli sürücü, yol vermeyen şoförü vurdu

    Birbirine yol vermeden ilerleyen sürücüler arası küfürleşme başladı. Bir süre sonra aracından inen şoför sokak ortasında kurşun yağdırdı.
    • 08.09.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:55
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    Esenyurt'ta öfkeli sürücü, yol vermeyen şoförü vurdu

    İstanbul Esenyurt'un Balıkyolu Mahallesi'nde araç sürücüleri birbirine girdi.

    Birbirine yol vermeden ilerlemek isteyen iki araç sürücüsü, birbirine küfretmeye başladı.

    Alkollü olduğu iddia edilen şoför ağır hakaretleriyle yoluna devam etti.

    Sürücü silahını ateşledi

    Bu duruma sinirlenen diğer araçtaki şahıs, silahına davranarak diğer aracı kovalamaya başladı.

    Silahı eline alan şahsın yanındaki arkadaşı engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Öfkeli sürücü, elindeki silahla kurşun yağdırdı.

    2 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, mermilerin isabet ettiği 2 kişi ise yaralanırken, olay sonrası şahıs kaçarak izini kaybettirdi.

    Saldırgan her yerde aranıyor

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt ta öfkeli sürücü, yol vermeyen şoförü vurdu #1

    Esenyurt ta öfkeli sürücü, yol vermeyen şoförü vurdu #2


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