Dolmuş sürücülerinin kendilerini almadıklarını iddia eden öğrenciler derslere geç kaldıklarını söyleyerek isyan etti.Minibüs şoförleri ise "Çoğu öğrenciler paralarını vermediği için almıyoruz" dedi

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre, okula gitmek için sabahın ilk saatlerinde yollara düşen öğrenciler, saatlerce minibüslerin kendilerini okula götürmelerini bekliyor.

Minibüslere el kaldıran öğrenciler, çoğu zaman alınmayarak insaflı bir minibüs sürücüsünün gelmesini bekliyor.

MİNİBÜSE ALINMAYAN ÖĞRENCİLER, OKULA GEÇ KALIYOR

Çoğu zaman okula geç kalan öğrenciler ise bu duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

"5 GÜNDÜR ÜST ÜSTE YOK YAZILIYORUM"

Yaşadığı zorlukları dile getiren bir orta okul öğrencisi, "Sabah 06.20’de evden çıktım. 4 tane dolmuş geçti kolum koptu durmadılar. Sonra eve döndüm annemi çağırdım. Onunla birlikte geldik el kaldırdı direk durdular. Yetişkin olunca alıyorlar öğrenci olunca almıyorlar. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Ben 5 gündür üst üste yok yazılıyorum okulda. Yetkililer bir çözüm bulmalı” dedi.





"ÖĞRENCİYİZ DİYE DURMUYORLAR"

Bir başka öğrenci ise, “Öğrenciyiz diye durmuyorlar. 9 gün devamsızlığım oldu. Dolmuş sayısının artmasını ve bizi almalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Esenyurt'ta öğrenciler minibüs şoförlerinden şikayetçi VİDEO



"ÇOĞU ÖĞRENCİ PARASINI VERMİYOR,CEBİMİZDEN KOYMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Bir dolmuş sürücüsü ise, "Buradan öğrencilere de söylüyorum. Yolcu ayrımı yapmıyoruz. Binsinler düzgün paralarını versinler. Çoğu öğrenci parasını vermiyor. Almamazlık yapmıyoruz. Bazıları video çekiyor. Biz de arkaya sıkışıyoruz. Ondan alamıyoruz. Bilerek yaptığımız şey değil. Biz kendi cebimizden para koyuyoruz buraya. Zaten kendini bilen biriyse almamazlık yapmaz" dedi.

Öte yandan bir minibüs sürücünün kendisine el kaldıran öğrencileri görmezden gelmesi ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.