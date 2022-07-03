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    Esenyurt'ta oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü

    Bir tıp merkezinde klimalara gaz dolduran Aydın Adıyaman, oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
    • 03.07.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 14:20
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    Esenyurt'ta oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan özel bir tıp merkezinde klimalara bakım yaptırılmak istendi.

    Bunun için bir şirket tıp merkezine 53 yaşındaki işçisi Aydın Adıyaman'ı gönderdi.

    Oksijen tüpü patladı

    Adıyaman, klimalara gaz doldurduğu sırada oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sesi tıp merkezinin çevresinden de duyuldu.

    İlk müdahale yapıldı

    Tıp merkezindeki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    İşçi hayatını kaybetti

    Sağlık ekipleri, Aydın Adıyaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Adıyaman’ın cenazesi ambulansla tıp merkezi yakınındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

    Esenyurt'ta oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü ViDEO

    Esenyurt ta oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü #1

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

    "Bomba patlar gibi ses geldi"

    Öte yandan caddede esnaf olan bir kişi, "Biz içeride çalışıyorduk. Çok şiddetli bir patlama sesi geldi ama herhangi bir duman, yangın çıkmadı. Herhalde bir şey sıkıştı patladı. Bomba patlar gibi ses geldi. Olaydan hemen sonra polisler geldi." diye konuştu.

    Esenyurt ta oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü #2

    Esenyurt ta oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü #3


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