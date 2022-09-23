Esenyurt'ta okul yanındaki çöp tesisine tepki: Biz de insanız

Okulun yanında bulunan çöp aktarma tesisi nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, yaptıkları tüm başvuruların sonuçsuz kaldığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Koza İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan çöp aktarma tesisi, etrafa yaydığı kötü koku nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

Mahalle sakinleri ve veliler, tesisin taşınması için birçok kez başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını bildirdi.

Okul önünde toplanan çevre sakinleri ve veliler, çöp aktarma tesisinin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

“Kaldırılacağı söyleniyor ama değişen bir şey yok"

DHA’nın haberine göre; mahalle sakini öğrenci velisi Emrah Girgin, "Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplanma yerleşkesi okulun hemen yanında. Mahalleli olarak birçok kez şikayette bulunduk ama hiçbir şekilde çözüm olmadı. Bununla ilgili mahalleli olarak imza da topladık. İBB Beyaz Masa'ya da bildirdik. 1 Ağustos'ta taşınacağı söylendi. Okul yönetimi de şikayetçi. Kaldırılacağı söyleniyor ama değişen bir şey yok." dedi.

“Çıkan koku, evimizin içine kadar giriyor”

Mahalleli Hazret Oğuroğlu, "Bu tesisten çıkan koku, evimizin içine kadar giriyor. Biz de insanız. Şikayet ettiğimiz halde tesis bir türlü taşınmadı." diye konuştu.

“Kokudan yanından geçilmiyor”

Öğrencinin velisi olan Fatih Ekiz, "Burada binlerce çocuk var. 1 Ağustos'ta kaldırılacağı söylendi ama 21 Eylül oldu hala taşınmadı. Burası pislik saçıyor. Kokudan yanından geçilmiyor. Sadece okul değil bu evler de aynı durumda. Yıllardır bu kokuyu çekiyoruz. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz." dedi.