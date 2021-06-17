Okuldan çıktıktan sonra koşarak karşıya geçmekte olan iki kız çocuğundan birine, araba çarptı. Çocuk kazayı yaralı olarak atlattı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde okuldan çıkan iki kız çocuğu, kaşıya geçmek isterken koşarak yola atladı.

O sırada seyir halinde olan bir otomobil, çocuklardan birine çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile çocuk, yola savruldu.

Okul çantasındaki kitapları etrafa saçıldı.

Kaza anları, bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta okuldan çıkan kız çocuğuna araba çarptı VİDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“BİRDEN YOLA ATLAYINCA KAZA KAÇINILMAZ OLDU”

Otomobilin çarptığı kız çocuğuna ilk müdahaleyi yapan Umut Karahan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz burada esnafız. Çocuklar aniden önümüzden geçti. İki kardeş. Çocuk yola bakmadan birden yola atladı. O sırada arabada orta seviyede bir hızla vurdu. Çocuğu köşeye fırlattı.

Biz de gittik. İlk müdahaleyi yaptık. Ambulansı aradım. Sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalelerde çocukta pek bir şey yoktu. Tabii çocuk sonuçta.

İki kardeş koşarken, çocukta da hata olabilir. Ama ne olursa olsun çocuk bu. Şoförün dikkat etmesi lazım. Çocuk ortaokula gidiyordu. Kitaplarını ben aldım. Çantasına koydum.

12-13 yaşlarındaydı çocuk. Okuldan çıkmıştı. Kardeşiyle koşarak geliyorlardı. Birden yola atlayınca trafik kazası kaçınılmaz oldu.”