Esenyurt'ta olayların ardı arkası kesilmiyor! Sokak sokak gezdi, gördüğünü bıçakladı Sokak sokak gezerek 11 kişiyi yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından aranırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Esenyurt'ta korkunç bir olay meydana geldi...

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla sokaklarda dehşet saçtı.

Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 11 kişi, bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganı tespit etti.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Anında yere düştüm"

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anları anlattı. Bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil." dedi.

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti.

Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil." ifadelerini kullandı.

"Sabahtan başlamış bıçaklamaya"

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)