Bir oto faresi, park halindeki lüks aracın gösterge panelini çalmak isterken sahibine yakalandı. Araç sahibi hırsızı, kurusıkı tabancayla korkutup, kaçırttı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde ikamet eden Emir Aksakal, geçtiğimiz pazar günü lüks aracını sokağa park ederek evine gitti.

Bir süre balkonda oturan Aksakal, saat 04.00 sıralarında bir cam kırılma sesi duydu.

Aracına hırsızların girdiğini fark eden Emir Aksakal, hemen odasına giderek kurusıkı tabancasını aldı.

Kendi kayda aldı

Tekrardan balkona gelen Aksakal, hırsızı korkutmak için havaya ateş açtı.

Daha öncesinde de benzer hırsızlıklar başına geldiği için o anları cep telefonu ile kayıt altına alan Aksakal, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, şahsı 10 dakika sonra yakaladı.

Esenyurt’ta oto faresi araç sahibine yakalandı ViDEO

“Uyarı amaçlı 7-8 el ateş ettim”

Başına gelenleri İHA’ya anlatan Aksakal, “Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Lüks marka aracım sokakta park halindeydi. Balkonda oturuyordum ve cam kırılma sesi duydum. Hemen odama gidip silahımı aldım ve havaya uyarı amaçlı 7-8 el ateş ettim. Şahıs hemen kaçmaya başladı. Ben de polis ekiplerine haber verdim. Aradan 10 dakika gibi bir süre geçmeden polis ekipleri beni aradı ve ‘Bir şahıs yakaladık, şahsı tespit edebilir misin?’ dediler. Daha önce de 2-3 kez bu şekilde aracımız soyuldu. Son zamanlarda biliyorsunuz ki araçların gösterge panellerini çalıyorlar. Artık deneyimli olduğum için videoya çekmek aklıma geldi.” dedi.