Yaşlı bir kadın, ineceği sırada halk otobüsünün hareket etmesiyle yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşarken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde bir halk otobüsü, durağa yanaştı.

Bu sırada inmek isteyen yaşlı bir kadın, otomatik kapının açılmasıyla dışarı doğru adım attı.

Otobüs şoförü, kadının tam olarak inmesini beklemeden hareket edince, yaşlı kadın yere düştü.

ÖZÜR DİLEDİ

Hemen etraftaki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, yaşlı kadın güçlükle ayağa kalktı.

Yaptığı hatanın son anda farkına varan otobüs şoförü, aracı durdurarak kadından özür diledi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın yere düştü VİDEO



“KADINDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTU”

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, “Ben dükkanımın önündeydim. Otobüsün durduğunu gördüm, kadın otobüsten iniyordu. Dışarı doğru adımını attığı an otobüs hareket etmeye başladı ve kadın yere düştü. Ben de kadına yardımcı oldum. Kadında herhangi bir sorun yoktu.” dedi.